В Москве ограблен банк, есть пострадавшие

В Москве в Юго-Восточном административном округе на улице Братиславская, 33 совершено вооруженное нападение на одно из отделений банка "Северный морской путь".



В 20:00 в помещение банка вошли двое преступников, одетых в черные куртки и темные брюки. Угрожая пистолетом, они забрали деньги, после чего скрылись на автомобиле ВАЗ-2114.

Бандитами похищено полтора миллиона рублей. В результате нападения пострадали две женщины-операционистки. Один из нападавших ударил их рукояткой пистолета по голове.

Одна из женщин смогла незаметно нажать кнопку тревоги, но преступники скрылись до приезда полиции, сообщает «Интерфакс». Они объявлены в розыск.





