В Москве мошенники кидаются под колеса ради денег

Московские полицейские задержали двоих злоумышленников, которые занимались подставами на дорогах. По-каскадерски бросаясь под колеса машин, один изображал сбитого человека, а другой тут же представлялся свидетелем наезда.



У якобы виновного водителя якобы пострадавший пешеход умело вымогал деньги. Аферисты заработали на таких подставах полтора миллиона рублей.

Расчет так называемых автоподставщиков был на психологическую атаку. Угрозы получить срок плюс шок от якобы содеянного, и автовладелец готов на все, лишь бы уладить дело без привлечения полиции. А ведь не поверить в произошедшее практически невозможно. Мошенники под колеса бросаются очень натурально.

Только на замедленной съемке можно разглядеть, что человек, кинувшийся на капот, сделал это специально. Но для водителя это чудовищный форс-мажор. И как правило, понимание того, что его наглым образом надули, приходит позже, когда аферисты уже исчезли с деньгами.

Потерпевшие обычно по таким поводам в полицию не обращаются, по большей части из-за стеснения.

Подобные подставы на пешеходных переходах, по словам полицейских, явление относительно новое, сообщают Вести.ру. Набирать обороты преступный промысел стал как раз после увеличения штрафов для тех автомобилистов, кто не пропускает пешеходов. И поэтому количество зафиксированных случаев подобного рода много ниже реальных цифр.



