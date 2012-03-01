Застреленная сегодня в Москве предпринимательница, владелица салона Ирина Зироян являлась вдовой одного из лидеров так называемой "ореховской" преступной группировки Геворга Зирояна, убитого в 2003 году.



Ирине досталось весьма внушительное наследство, в том числе и доли в различных предприятиях. Но члены «ореховской» группировки, бывшие "соратники" Зирояна считали это общей собственностью группировки и вымогали у женщины деньги.



В прошлом году был застрелен ее сын, когда на один из магазинов Ирины был совершен налет. Это преступление было раскрыто и непосредственный убийца осужден на 18 лет заключения, сообщает "Интерфакс" .

Официального подтверждения этой информации пока нет.



Ранее "АН" писали: Бизневумен получила шесть огнестрельных ранений и скончалась на месте происшествия.



