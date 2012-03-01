В Москве неизвестный расстрелял владелицу салона красоты

В Москве сегодня днем неизвестный убил хозяйку салона красоты. Ирина Зироян — владелица салона красоты — выходила из салона, расположенного в доме № 86 по Варшавскому шоссе, в сопровождении охранника.

К женщине подбежал неизвестный мужчина в черной одежде, лицо которого прикрывал козырек кепки, и открыл стрельбу. Бизневумен получила шесть огнестрельных ранений и скончалась на месте происшествия.

Телохранитель владелицы салона красоты также получил ранения. Мужчина был госпитализирован, передает Интерфакс. Убийца с места происшествия скрылся.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Очевидцы сообщили «АН», как сегодня днем на юге Москвы, у ресторана японской кухни неизвестные открыли огонь по людям. Один из троих человек, на которых напал злодей, скончался на месте. Официального подтверждения этой информации пока нет.