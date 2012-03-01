В петербургском НИИ из банкоматов похитили более 7 млн. рублей

Полицейские разыскивают злоумышленников, вскрывших два банкомата на территории ФГУП НИИ "Поиск" в поселке Мурино под Петербургом, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



"Пятеро неизвестных преступников в марлевых повязках через окно проникли в помещение ФГУП НИИ "Поиск" в доме 3 по Лесной улице, после чего хомутами связали охранников и вскрыли два банкомата", - сказали в правоохранительных органах.



Из банкоматов ОАО "Банк Санкт-Петербург" и ОАО "АБ "Россия" преступники похитили более 7,3 млн рублей, добавил он.



Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по статье "грабеж".