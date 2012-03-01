Генерального директора фирмы-подрядчика, которая реконструировала мансарду в центре города, обвиняют в мошенничестве. Как считают полицейские, прибыль злоумышленницы от аферы составила более 4 млн рублей.



Об этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе УМВД по Центральному району.



Фирма-подрядчик заключила договор о реконструкции мансарды в доме №4 на улице Тверской. Однако дальше подписания бумаг дело так и не сдвинулось. Более того, после получения на свой счет всей суммы — 4 млн 720 тыс. 800 рублей — глава компании переоформила документы на другого владельца. В отношении аферистки было возбуждено дело по статье 154 части 4 УК «Мошеничество». Полицейские взяли с нее подписку о невыезде.