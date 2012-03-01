В Ленобласти преступники в масках взломали два банкомата

В Ленинградской области пятеро неизвестных взломали два банкомата и похитил более 7 миллионов рублей. Инцидент произошел в поселке Мурино во Всеволожском районе области 29 февраля в 03.30.

Пятеро преступников связали пятерых охранников и похитили более семи миллионов рублей. Неизвестные были в марлевых повязках, передает Фонтанка.ру. Они проникли через окно первого этажа в помещение ФГУП НИИ «Поиск», отжав стеклопакет. Угрожая расправой, злоумышленники связали пластиковыми хомутами и скотчем двух охранников ЧОП и трех сотрудников службы безопасности института. Преступники взломали два банкомата, принадлежащие ОАО «Банк Санкт-Петербург» и ОАО «АБ Россия», и скрылись с места происшествия.