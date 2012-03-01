В Петербурге задержали преступника по прозвищу Беспризорник

В Санкт-Петербурге был задержан предприниматель Андрей Хлоев по прозвищу Беспризорник. Вместе с ним были арестованы еще пять человек: четверо жителей Петербурга и один из Ленинградской области.

Все задержанные подозреваются в похищении людей, убийстве, вымогательстве. Об этом пишет "Фонтанка.ру". Во время обысков на квартирах задержанных были изъяты гранатомет, автомат Калашникова, другое огнестрельное оружие. Преступления, которые инкриминируются задержанным, были совершены в 2007 – 2009 годах.