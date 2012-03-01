Полиция раскрыла 14 похищений веб-камер с избирательных участков

В преддверии президентских выборов правоохранительные органы выявил 14 преступлений, связанных с хищением оборудования видеонаблюдения на избирательных участках. Об этом заявил замглавы МВД России Александр Горовой.

По его словам, полиция уже предприняла ряд мер по обеспечению сохранности самих камер, "поскольку подобное оборудование привлекает внимание злоумышленников". Горовой отметил, что "на сегодняшний день полицейскими выявлено 14 преступлений, связанных с хищением оборудования видеонаблюдения на избирательных участках". "Все они раскрыты", - заявил генерал-лейтенант полиции, передает РБК. Заместитель Рашида Нургалиева также подчеркнул, что камеры видеонаблюдения помогут сотрудникам полиции обеспечивать правопорядок и фиксировать правонарушения на избирательных участках.