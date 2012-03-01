В Томске педофил получил 12 лет тюрьмы за 46 изнасилований

Житель Томска был признан виновным в сексуальном насилии над подростками. Осужденному инкриминировали 46 эпизодов сексуального насилия над двумя воспитанниками школы-интерната.

Суд признал педофила виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Вынесение приговора в закрытом режиме состоялось 30 января 2012 года, передает Фонтанка.ру. Известно, что преступник расплачивался с детьми деньгами, конфетами и подарками. Обвиняемый ранее судим не был.