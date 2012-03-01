На Сахалине заключенные колонии добывали красную икру "для начальника"
1 марта 2012, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]
Начальник участка одной из колоний в Сахалинской области отправлял заключенных на реку заниматься браконьерством – ловить лосося и извлекать из него икру. Против любителя бесплатной красной икры, добытой чужим трудом, заведено уголовное дело.
Ему "светит" статья «Злоупотребление должностными полномочиями».Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.