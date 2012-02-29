В Москве вечером среды полиция и миграционная служба задержала почти 40 мигрантов на станциях столичной подземки, которые продавали подозрительные документы, требующиеся для легализации пребывания в России.

"Около 50 сотрудников УВД на Московском метрополитене совместно с УФМС по г. Москве провели оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегальный мигрант", - сообщил заместитель начальника 4-го Отдела полиции по охране общественного порядка УВД на Московском метрополитене майор полиции Олег Гагарин.

Операция проводилась на Кольцевой линии метрополитена, но основной упор был сделан на привокзальные станции: "Комсомольская", "Курская", "Белорусская" и "Таганская".

"В ходе мероприятия были задержаны 37 выходцев из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Полицейские обнаружили у них миграционные карты и документы постановки на миграционный учет на имена других граждан, которые вызвали сомнения в подлинности. Задержанных доставили в 4-й Отдел полиции УВД на Московском метрополитене", - сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве на ведомственном сайте.

Сейчас полиция ведет проверку легитимности их нахождения на территории РФ.