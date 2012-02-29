27-летнюю секретаршу семьи Хилтон Ренату Шамракову арестовали 25 января, предъявив обвинения в «хищении в особо крупных размерах, хранении краденого, похищении личных данных и попытке уничтожить вещественные доказательства».



Шамракова в течение года пользовалась элитной кредитной картой Тодда Майстера, мужа Никки Хилтон, родной сестры Пэрис Хилтон. Шамракова сделала себя вторым пользователем элитной «черной» кредитной карты American Express с правом кредита на $150 тысяч.

Россиянка, скорее всего, знала, что «черных» карт в мире не более ста тысяч, а обслуживание ВИП-кредитки стоит около $2500 в год. Поэтому с помощью такой карты можно делать любые покупки. Девушка воспользовалась ею по полной: скупала драгоценности и предметы интерьера. Рената объехала весь мир, останавливаясь в лучших отелях и не отказывая себе ни в чем благодаря неограниченным возможностям карточки. В итоге общий расход секретарши составил 1,6 миллиона долларов. Тодд Майстер на эти отчисления со своей карты не обращал никакого внимания, заметив это только 21 января 2012 года.

Шамракову арестовали, но скоро выпустили под залог. Правда, через пять дней снова арестовали уже по обвинению в попытке уничтожения вещественных доказательств. Будучи в тюрьме во время первого ареста, Рената попросила друзей спрятать драгоценности и финансовые документы, о чем вскоре и узнали полицейские, сообщает «КП».

Вообще-то, девушка работала моделью и актрисой. Каким образом она оказалась секретарем звездного семейства Хилтон, неясно. Известно только, что за год предприимчивая россиянка умудрилась близко сойтись с мужем сестры Пэрис Хилтон.

Сейчас девушка находится под арестом, суд состоится в начале марта.



