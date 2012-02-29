Гражданин Узбекистана задержан за изнасилование и поножовщину

Полиция Петербурга задержала уроженца Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании и покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "изнасилование".



В 54-й отдел полиции обратилась 33-летняя петербурженка, которая заявила, что вечером 27 февраля, когда она находилась в гостях в доме 6, корпус 2, по улице Добровольцев, её изнасиловал находившийся также в гостях уроженец Узбекистана. После этого произошла ссора, в ходе которой он нанес удар ножом в грудь 27-летнему жителю Петербурга.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 37-летний Муратжан Нуратдинов, который находился в городе на Неве без соответствующей регистрации.



Получивший удар ножом мужчина находится на амбулаторном лечении, его жизни ничто не угрожает, сообщает Фонтанка.ру.



