В Петербурге майор полиции задержан по делу о гибели 15-летнего подростка

В Петербурге задержан заместитель начальника 75 отдела полиции управления МВД РФ по Невскому району города, майор полиции Олег Прохоренков. Прохоренков задержан по делу о гибели 15-летнего подростка.

По версии следствия, ночью 22 января 2012 года Прохоренков в помещении участкового пункта полиции схватил несовершеннолетнего подростка - ученика 8 класса - за одежду и бросил его головой вперед в направлении стола. Подросток ударился головой о стол и упал на пол. Затем 39-летний майор полиции нанес школьнику множественные удары кулаками по голове и телу.

Лейтенант полиции Денис Иванов, действуя совместно с Прохоренковым, также нанес подростку множественные удары черенком от швабры и кулаками по голове и телу. В результате действий стражей порядка подросток умер в машине «скорой помощи» от закрытой черепно-мозговой травмы.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ученика 8 класса (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает на сайте СК РФ.

В рамках расследуемого уголовного дела участковому уполномоченному 75-го отдела полиции УМВД РФ по Невскому району Петербурга лейтенанту полиции Денису Иванову предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием инициировано избрание в отношении Прохоренкова меры пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.