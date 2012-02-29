Полицейские изъяли у петербуржца арсенал оружия

Во вторник днем у жителя Петербурга изъяли арсенал нелегального оружия, сообщил Metro источник в

ГУВД. Около 14.30 у дома 291 корпус 2 по проспекту Обуховской Обороны был задержан гражданин Алексей Свинко, 1989 года рождения.



В ходе обыска в его квартире, которая находится в этом доме, было изъято оружие: пистолет, два револьвера, калибра 9 мм и 7,62 мм, две гранаты F1, артиллерийский порох, две тротиловых шашки по 200 граммов, военно-морской кортик.



Также у петербуржца обнаружили бронежилет и станочное оборудование для изготовления огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконный оборот оружия". Мера пресечения обвиняемому - подписка о невыезде.