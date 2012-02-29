В Петербурге раскрыли кражи мобильных телефонов у школьников

Кражи и разбойные нападения – частое явление не только в Петербурге. Крадут деньги и документы у иностранцев. Вскрывают замки в квартире. Разрезают сумки и карманы в троллейбусах и автобусах – воришки не гнушаются ничем.



Задержать преступников по горячим следам удается не всегда. Ведь зачастую ограбленные и не видят, кто именно вытащил у них из кармана кошелек или мобильный телефон. И тем приятнее, когда задержать разбойника все-таки удается. На этой неделе раскрыли два таких случая.



20-летний Дамир Мигунов дважды напал на школьников в февраля, первый раз 8 числа, второй раз 17-го. Действовал на улице Школьной по одной и той же съеме: угрожал ребятам ножом и забирал мобильные телефоны. Пострадали подростки 1998 и 1997 годов рождения.



В сумме две мобилы потянули на 10 тысяч рублей и срок до 8 лет заключения, поскольку Мигунова сумели задержать в понедельник, 27 февраля, о чем сообщает пресс-служба Следственного Комитета Петербурга.



Естественно, Дамир Мигунов оказался неработающим. Против него возбудили уголовное дело по статье 162 ч.2 ст. УК РФ – «разбой».



- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения, - сообщает СК.



В это же самое время в производстве следственных органов находится аналогичное уголовное дело. 16-летний подросток крал мобильные у детей помладше. Только «работал» на территории Фрунзенского района. С сентября 2011 года по февраль 2012 года он совершил 8 краж. Но попался.



- Принимая во внимание сотрудничество подозреваемого со следствием, в отношении него избрана мера пресечения виде подписки о невыезде, решается вопрос о предъявлении ему обвинения, - сообщает Следственный комитет.



Против подростка возбудили уголовное дело по более легким статьям, чем в предыдущем случае, зато сразу по двум: ст. 159 ч.2 УК РФ (мошенничество) и ст. 161 ч.2 (грабеж). Наказание по ним меньше.