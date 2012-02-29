В гараже разливали водку и мартини на любой вкус

В Невском районе Петербурга прикрыли подпольный цех по производству и реализации алкоголя, организованный в автомобильном гараже.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области, сотрудники ОБЭП получили информацию о том, что в одном из гаражей КАС в Обухово производят нелегальный алкоголь.



В ходе проверки выяснилось, что в 2-гаражном боксе разливали по бутылкам и пятилитровым канистрам разбавленный спирт. Причем здесь можно было приобрести не только водку на любой вкус, но и более «элитный» алкоголь.



На одной из полок было обнаружено большое количество разнообразных ароматизаторов, так что при желании здесь можно было заказать даже «мартини». Здесь же на стене висел листок, на котором были написаны рецепты приготовления напитков.



Здесь же было обнаружено большое количество пробок и дозаторов для бутылок, а также приспособления для закатывания пробок.



Вероятнее всего, произведенный здесь алкоголь реализовался мелким оптом в магазины и кафе города. Вся обнаруженная продукция изъята и отправлена на склад временного хранения. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).