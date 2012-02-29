Машина насмерть сбила трех человек, оформлявших ДТП в Приморье

Три человека, в том числе двое полицейских, погибли сегодня в результате ДТП в городе Партизанске Приморского края. Водитель иномарки врезался в толпу людей, которые на трассе занимались оформлением аварии.



В результате двое сотрудников дорожно-постовой службы и сотрудница скорой медицинской помощи погибли на месте аварии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Данные уточняются.