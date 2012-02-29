Неизвестные совершили нападение на склад в Химках, убиты 5 преступников

В Подмосковье при нападении на склад на Заводской улице в Химках убиты пять преступников. Оперативникам поступило сообщение о нападении на склад, расположенный на Заводской улице.

Полицейские организовали засаду. Бандиты, которых было порядка 10, оказали сопротивление оперативникам, передает РИА Новости.

Завязалась перестрелка. Ответным огнем убиты пять преступников. Источник в правоохранительных органах Московской области сообщил, что в ходе перестрелки был ранен сотрудник спецназа МВД. Другие подробности инцидента устанавливаются.

Один злоумышленник задержан. Одному преступнику удалось скрыться. Он объявлен в розыск.