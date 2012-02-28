В Тюменской области медсестра Абалакской участковой больницы обвиняется в том, что побила двух пожилых пациенток: 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны и 65-летнего инвалида.



В феврале текущего года медсестра, находясь в одной из палат Абалакской больницы, ударила по лицу 65-летнюю женщину — инвалида третьей группы. Позже в этой же палате она нанесла побои 89-летней пациентке — ветерану Великой Отечественной войны. «Сестра милосердия» была возмущена тем, что пожилые женщины не могут за собой ухаживать.

В отношении сотрудницы больницы возбуждены уголовные дела, их взяла на контроль прокуратура.



