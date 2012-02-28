Житель Тульской области обокрал, изнасиловал и убил москвичку

30-летний Михаил Истратов совершил три преступления - изнасилование несовершеннолетней, убийство и кража, которые по совокупности предусматривают от 15 лет до пожизненного заключения.



Следствие установило, что 11 июля 2011 г. Истратов на берегу реки Выпрейка в Заокском районе в лесном массиве изнасиловал приехавшую из Москвы на каникулы к родственникам 16-летнюю девушку. Затем он задушил ее, а труп, чтобы скрыть свое преступление, сбросил в реку Выпрейка. Перед этим он забрал украшения убитой им девушки, её личные вещи и деньги.

Затем обвиняемый, как ни в чем не бывало, в течение суток вместе с односельчанами помогал сотрудникам полиции в розыске преступника, которым в итоге сам и оказался. Истратова удалось изобличить по оставленному на месте преступления следу от колес мотоцикла. Истратов уже дал признательные показания и заключен под стражу.



