Офицеры сядут за кражу 54 КАМАЗов Минобороны РФ

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки, в ходе которой выяснилось, что бывшие офицеры, подделав документы, продали в частные руки 54 автомобиля КАМАЗ, а выручку поделили между собой.



Она составила свыше 37 миллионов рублей. Мошенниками оказались бывшие начальник группы отдела комплектования вооружением и военной техникой штаба Главного автобронетанкового управления Минобороны России Дмитрий Бирюков, старший офицер отделения топливно-энергетических ресурсов квартирно-эксплуатационного управления Московского военного округа Руслан Терещенко, ведущий бухгалтер-ревизор автомобильной службы МВО Анатолий Горбачев и директор коммерческой фирмы Олег Петров.

Помимо кражи техники, Бирюков также незаконно получил однокомнатную квартиру в поселке Архангельское Красногорского района Московской области стоимостью 4 миллиона рублей, обманув служащих квартирно-эксплуатационных органов Минобороны России.

Суд приговорил Дмитрия Бирюкова и Руслана Терещенко, соответственно, к 4,5 и 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишил их воинских званий. Кроме того в течение 3 лет им запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Анатолию Горбачеву назначен условная мера наказания - 4 года с испытательным сроком 3,5 года.

Олегу Петрову назначено наказание в виду штрафа в размере 400 тысяч рублей с запретом заниматься предпринимательской деятельностью в течение 3 лет.

Бирюкову, Терещенко и Горбачеву также назначены штрафы в размере от 250 до 300 тысяч рублей каждому.









