В Петербурге напали на автомастерскую и унесли 210 тыс. евро

В Кировском районе Петербурга совершено разбойное нападение на автомастерскую, похищена крупная сумма денег. Об этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщил источник в правоохранительных органах.



27 февраля в 03.10 МСК двое неизвестных зашли в автомастерскую, расположенную в доме №45 по улице Трефолева. В тот момент там находились администратор и четверо рабочих. Преступники, угрожая пистолетом, связали сотрудников автомастерской проводом, похитили сейф и системный блок видеонаблюдения, после чего скрылись. В сейфе было 210 тыс. евро и документы фирмы.



Возбуждено уголовное дело по статье 162 ч.4 УК РФ (разбойное нападение организованной группой в особо крупном размере).