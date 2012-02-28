Петербуржец предстанет перед судом за разбойное нападение на блокадницу

Как сообщает городская прокуратура, в декабре 2011 года 39-летний горожанин вместе с неустановленным лицом незаконно проникли в квартиру ветерана Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда 89-летней женщины.



Они увидели ее на улице и шли за ней до дверей квартиры, после чего напали и связали ей за спиной руки.



Обвиняемый с приятелем избили женщину, требуя денег и ценностей, и нанесли удар ножом в область правого бедра, причинив своими действиями легкий вред здоровью потерпевшей.



Затем они похитили 300 тысяч рублей и документы на имя потерпевшей: удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и удостоверение жителя блокадного Ленинграда, а также золотые украшения и деньги в сумме 150 тысяч рублей, принадлежащие ее дочери.



Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.