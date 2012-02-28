На Ставрополье в Александровском районе вынесен приговор ранее судимому отцу и его несовершеннолетнему сыну, которые грязно оскорбили сельского участкового при всем честном народе и били кирпичом среди бела дня.

Преступление в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей было совершено 27 июля минувшего года, в период времени с 13-00 до 13-10.

Пьяный житель села Саблинского около собственного дома начал крыть матом участкового, который пришел для проведения в отношении него "профилактических мероприятий, в присутствии гражданских лиц". Сын-школьник этого гражданина заступился за папу куском кирпича.

Отец, обозначенный в сообщении прокуратуры региона как В. "высказал оскорбление нецензурной бранью в адрес участкового-уполномоченного полиции, обязанного контролировать поведение лиц, осужденных лишению свободы, чем унизил его честь и достоинство. В это же время несовершеннолетний А. во время совершения его отцом преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), нанес сотруднику полиции удар фрагментом кирпича, в область правого предплечевого сустава, а его отец - один удар кулаком в предплечье левой руки", сообщает во вторник прокуратура Ставропольского края на ведомственном сайте.

Суд счел, что отец оскорбил честь полицйского мундира, плюс вместе с сыном они совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия отношении представителя власти).

Александровский районный суд отправил отца на 3 года "на химию" - в колонию-поселение ,со штрафом в доход государства в размере 5000 рублей.

Сына приговорили к 1 году лишения свободы, на основании ч. 2 ст. 92 УК РФ он освобожден от наказания и помещен в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 1 год 4 месяца (до его совершеннолетия).