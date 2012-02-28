В Петербурге поймали педофила,который изнасиловал школьницу три раза
28 февраля 2012, 11:01 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Полицейские Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании школьницы 19-летнего жителя поселка Горелово. Как сообщил Metro источник в ГУВД, его изобличили в том, что он надругался над 14-летней ученицей 5 класса.
Как сообщалось ранее, в 84-е отделение полиции обратилась женщина в заявлением об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери.
По заявлению петербурженки, неизвестный мужчина надругался над ученицей 5 класса в автомобиле ВАЗ-21099. Педофил изнасиловал девочку три раза в течение февраля. Кроме того, он отобрал у школьницы ювелирные изделия.
Возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "грабеж".