В Петербурге поймали педофила,который изнасиловал школьницу три раза

Полицейские Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании школьницы 19-летнего жителя поселка Горелово. Как сообщил Metro источник в ГУВД, его изобличили в том, что он надругался над 14-летней ученицей 5 класса.



Как сообщалось ранее, в 84-е отделение полиции обратилась женщина в заявлением об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери.



По заявлению петербурженки, неизвестный мужчина надругался над ученицей 5 класса в автомобиле ВАЗ-21099. Педофил изнасиловал девочку три раза в течение февраля. Кроме того, он отобрал у школьницы ювелирные изделия.



Возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "грабеж".