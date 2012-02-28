"Семейный подряд": братья с топором и вилами ограбили ставропольцев

В Советском районе Ставропольского края банда из трёх родных братьев, вооруженных ножом, топором и вилами, совершила дерзкое ограбление местного жителя. Вечером в дом к 64-летнему мужчине, выбив дверь, ворвались преступники и угрожая хозяину и его гостям, забрали ценные вещи и деньги.

Придя в себя, пострадавшие обратились в полицию района.

"Прибывшим на место происшествия нарядом установлено, что в дом проникла банда из 3 человек. Молодые мужчины вели себя нагло и бесцеремонно, выбили дверь, угрожая холодным оружием забрали все попавшие под руку ценные вещи, в том числе дубленку пришедшей в гости к хозяевам девушки", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В то время пока в доме пострадавших полицейские собирали улики и пытались выяснить как можно больше информации о нападавших, развернулись широкомасштабные поисковые мероприятия, в которых приняли участие наряды Госавтоинспекции, вневедомственной охраны и патрульно-постовой службы Советского района Ставропольского края. По горячим следам преступники были установлены. Ими оказались трое местных жителей, родных братьев. Все уже имели судимости за совершенные кражи. Старшему брату исполнилось 27 лет, а младший в этом году должен был отпраздновать 20 день рождения.

Двоих подозреваемых в разбое задержали, третий сбежал. Ведется его розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере). Похищенное изъято.

Ведется проверка на предмет участия задержанных к аналогичным преступлениям.