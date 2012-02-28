Официальный представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Ирина Волк сообщила, что сотрудниками правоохранительных органов раскрыто крупное хищение в НПФ "Норильский Никель".



По словам Ирины Волк, в преступную группу входили высокопоставленные сотрудники негосударственного пенсионного фонда "Норильский Никель", которые преступным путем завладели 137 млн рублей. По факту многомиллионного мошенничества в отношении данных высокопоставленных сотрудников возбуждено уголовное дело, передает Интерфакс.