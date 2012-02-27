Девочка, спасаясь от пьяного папаши, рухнула с третьего этажа

Чудовищную семейную драму разыграл в квартире Красносельского района Петербурге пьяный пятидесятилетний отец. Тринадцатилетняя дочка позвала в гости подругу, закрылась в комнате. Судимый горе-папаша пошел на штурм, пригрозил дочери убийством и довел до полного отчаяния.



Школьница связала простыни, закрепила конец веревки в комнате, выбралась наружу и нависла над тремя этажами.



- Спасаясь от отца, девочка попыталась спуститься по простыням, но сорвалась и упала на землю, получив травму позвоночника, - уточнили в главном следственном управлении СК по Петербургу. - Ее госпитализировали.



Подруга несчастной школьницы не пострадала. Мужчину задержали, его подозревают в причинении тяжкого вреда по неосторожности, угрозе убийством и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.



Фигуранту избирают меру пресечения и готовят обвинение.