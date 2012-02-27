В Калуге начальник полиции обезвредил казака, захватившего магазин

Нетрезвый 36-летний житель Калуги, угрожая чем-то, похожим на пистолет, захватил в воскресенье хозяйственный магазин по ул. Плеханова в центре города. В полицию позвонила перепуганная продавец.

Она сообщила, что в торговый зал пришел очень пьяный сожитель напарницы и попросил связаться с той по телефону. Женщина отказала. Мужчина достал из куртки пистолет и сам прошел за прилавок.

Перепуганная продавщица выбежала из магазина. Полиция оцепила магазин и перекрыла движение на участке улицы перед ним. В это время правонарушитель держал под прицелом входную дверь, периодически направляя пистолет то в сторону сотрудников правопорядка, то себе в голову, крича, что он застрелится.

Начальник городского управления МВД Василий Худык лично прибыл на место происшествия и начал переговоры с нарушителем. В процессе диалога ему удалось найти контакт с собеседником, а когда тот отвлекся, Василий выхватил у него пистолет, который оказался травматическим.

Гражданина задержали и отправили в камеру. При задержании у него было обнаружено удостоверение члена одного из калужских казачьих обществ, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти).





