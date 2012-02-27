В Чечне нашли два тайника с оружием и боеприпасами

Полицейские нашли в Чечне два крупных тайника, принадлежавших боевикам. Один из тайников был обнаружен в разрушенном доме в Грозном, второй - в селении Центарой Ножай-Юртовского района.

В первом тайнике были найдены автомат и два магазина к нему. Помимо этого, здесь обнаружили около 1 кг пластита, две тротиловые шашки по 200 г каждая, 8 гранат, 8 электродетонаторов, детонатор на основе радиостанции, около 1,5 кг артиллерийского пороха. По предварительным данным, тайник принадлежал участнику незаконного вооруженного формирования Юнусу Ахмадову. Ахмадов был уничтожен в ходе спецоперации в 2007 году. Второй найденный тайник принадлежал активному участнику бандформирований Шерипу Керимову, передает РБК. Его уничтожили в январе 2012 года.