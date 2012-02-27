Под Петербургом обокрали церковь

В Старой Ладоге обокрали старинную церковь, похищены две иконы стоимостью более трети миллиона рублей, сообщает АН "Оперативное прикрытие".



В период с 21.30 субботы до девяти часов утра 26 февраля неизвестный преступник проник в церковь Рождества Иоанна Предтечи, расположенную в поселке Старая Ладога Волховского района. Злоумышленник перекусил слесарным инструментом решетку окна, отогнул ставни и проник в храм. Их церкви похищены список иконы Тихвинской Божьей матери и лик Богоматери с кинжалом в груди. Об этом в полицию Волховского района сообщил настоятель Никольского мужского монастыря, к которому относится храм в Старой Ладоге.



По предварительным данным, стоимость похищенных икон составляет 335 тысяч рублей.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Церковь Рождества Иоанна Предтечи — бывший четырехстолпный пятиглавый собор Иоанно-Предтеченского монастыря, ныне действующая православная церковь с приделом св. Параскевы Пятницы и восьмигранной столпообразной колокольней, расположенная на северной окраине Старой Ладоги. Известна по упоминаниям с 1276 года, современное здание построено в 1695 году.