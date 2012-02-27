Полиция проверяет сообщения о трех нападениях педофила на школьниц

Петербурженка заявила, что на ее дочь три раза нападал педофил. Как сообщил корреспонденту «БалтИнфо» источник в правоохранительных органах, накануне вечером в 84 отдел полиции обратилась женщина, живущая в поселке Володарский.



С ее слов, в начале февраля у дома 121 на проспекте Ветеранов неизвестный педофил надругался над ее дочерью 1997 года рождения.



Далее, 8 февраля все тот же преступник напал на девочку уже в поселке Володарский. А 20 февраля он якобы изнасиловал школьницу на Анненском шоссе в автомобиле ВАЗ-21099 и отнял у нее ювелирные украшения.



Уголовное дело пока не возбуждали, проводится проверка.