В Краснодарском крае избили эколога

В Краснодарском крае неизвестные избили сопредседателя общественной организации "За спасение Тамани" Игоря Голубенкова. Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу. По данному факту проводится проверка.

Игорь Голубенков считает, что нападение носило заказной характер. Полиция сообщает о том, что преступление было зарегистрировано. Голубенкову, констатировали эксперты, были причинены телесные повреждения, которые не повлекли вреда здоровью, передает РИА Новости. Инцидент произошел в селе Тамань. Как сообщила "Экологическая вахта по Северному Кавказу", двое неизвестных с криками: "Кончай свою экологию" избили Голубенкова возле гаража его дома. По данным организации, гражданский активист попал больницу.