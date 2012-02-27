В Петербурге иномарка сбила ребенка

Вчера вечером на Сиреневом бульваре произошло ДТП, в результате которого пострадала девочка восьми-девяти лет.



Малышка побежала за мамой, которая переходила бульвар в неположенном месте. Женщина-водитель, находившаяся за рулем «БМВ» не успела затормозить перед ребенком. В результате ДТП девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована, сообщает 100ТВ.



Добавим, что все обстоятельства аварии выясняли следователи.