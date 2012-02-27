В Петербурге иномарка сбила ребенка
27 февраля 2012, 10:41 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Вчера вечером на Сиреневом бульваре произошло ДТП, в результате которого пострадала девочка восьми-девяти лет.
Малышка побежала за мамой, которая переходила бульвар в неположенном месте. Женщина-водитель, находившаяся за рулем «БМВ» не успела затормозить перед ребенком. В результате ДТП девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована, сообщает 100ТВ.
Добавим, что все обстоятельства аварии выясняли следователи.