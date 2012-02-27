В Дагестане пятерых охотников убили и заминировали

В Дагестане в лесном массиве в Карабудахкентском районе были обнаружены тела пятерых местных жителей. Все они были застрелены. Убитые являлись охотниками. Все они проживали в селе Карабудахкент.



Инцидент произошел утром в понедельник, 27 февраля. Тела охотников были связаны проволокой, передает РИА Новости. У сотрудников правоохранительных органов есть подозрение, что тела убитых заминированы. На место происшествия выехали саперы. В настоящее время устанавливаются подробности происшествия.