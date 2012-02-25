В Казани муж обнаружил убитую жену в диване

В Казани по горячим следам раскрыли жестокое убийство 37-летней женщины. Вчера в полиции раздался телефонный звонок: мужчина сообщил, что в диване нашел тело своей жены.



Он и стал первым подозреваемым. Но у мужа было алиби, так как весь день он находился на работе, сослуживцы это подтвердили. Вернувшись с работы, мужчина начал искать жену. Все ее вещи - верхняя одежда, обувь, сумка были на своем месте. Пропал сотовый телефон, деньги, отложенные на кредит и золотые изделия. Сына дома не было. Отец позвонил ему по телефону, но тот ответил, что маму в этот день не видел. Совершенно случайно он обнаружил завернутый труп жены в диване и немедленно позвонил в полицию.



Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть женщины наступила в результате многочисленных ножевых ранений, сообщает ProKazan.ru.



По подозрению в совершении убийства сотрудники полиции задержали 19-летнего сына погибшей и двух его знакомых. Сын убитой – студент регулярно устраивал скандалы, хотел денег. В конце января он угнал отцовский автомобиль.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



