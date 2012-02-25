Возбуждено уголовное дело по факту похищения 6,5 млн рублей из расчетного офиса

В Москве возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на инкассаторов предприятия "Энергобизнес" на выходе из расчетного офиса на Гольяновской. Было похищено более 6,5 млн рублей, два перевозчика ранены.

Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК РФ (разбой), сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, передал Интерфакс.

"АН" писали, что утром в пятницу трое неизвестных открыли стрельбу по перевозчикам денег у выхода из расчетного офиса по адресу ул. Гольяновская 7А и забрали три спортивные сумки, в которых находились более 6,5 млн. рублей.

Грабители застали инкассаторов врасплох.

"Нападение совершили два человека, один из которых был одет в зеленую куртку, а второй - в оранжевую строительную куртку, третий их ждал в в серебристой "Хонде-Сивик" с подмосковными номерами. Обстреляв перевозчиков денег, преступники отняли у них два мешка с деньгами, после чего сели в автомобиль и скрылись.

Один из пострадавших перевозчиков был госпитализирован с огнестрельным ранением левого бедра, а второй огнестрельным ранением живота.

ВВеден план "Перехват". Ведется дальнейший розыск злоумышленников.