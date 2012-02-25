Москвич задержал транзитных гостей столицы - угонщиков своего грузовика

В Москве накануне ночью житель столицы выследил угонщиков своего автомобиля "по горячим следам" при помощи спутниковой системы слежения, задержал их, ранив одного из них из "травматики" и сдал полиции.

"В ночь на субботу в полицию поступило сообщение от хозяйки грузовика "МАЗ" о том, что на машине сработала спутниковая система слежения. По словам женщины, ее муж, поддерживая по телефону связь со спутниковой системой слежения, преследовал угнанный грузовик на своей машине", - сказал сотрудник пресс-службы, передает Интерфакс.

Через некоторое время, мужчина обнаружил грузовик у дома № 47 по ул. Рябиновая.

"Для задержания угонщиков мужчина воспользовался травматическим пистолетом, в результате чего один из них был ранен в левое предплечье. Прибывшими на место сотрудниками полиции злоумышленники были задержаны", - сказал представитель ведомства.

Он сообщил, что угонщиками оказались жители Воркуты и Смоленска, которые находились в Москве проездом.

"В отношение задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража), они задержаны до предъявления обвинения", - добавили в пресс-службе.

Там отметил, что грузовик возвращен владелице.