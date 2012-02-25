В Саратовской области чиновника подозревают в мошенничестве

Заместитель главы Красноармейского муниципального района Саратовской области подозревается в незаконном получении субсидий на сумму 146,9 тыс. руб. Чиновник одновременно занимает пост депутата местного органа самоуправления.

По данным Следственного комитета России, чиновник совершил мошенничество с деньгами федерального и областного бюджета. В отношении депутата возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в период с декабря 2010г. по ноябрь 2011г. представлял в министерство сельского хозяйства Саратовской области справки-расчеты на предоставление за этот период субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на поддержку скотоводства. При этом чиновник завышал общую численность поголовья имеющихся в хозяйстве коров. Таким образом он незаконно получил субсидии на сумму 146,9 тыс. руб.