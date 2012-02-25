В Москве уроженцы Северного Кавказа устроили драку на Манежной площади

В Москве сотрудники полиции предотвратили драку на Манежной площади. В результате инцидента, произошедшего вечером в пятницу, 24 февраля, были задержаны восемь человек.



Примерно в 21.30 около 15 человек - уроженцев Северного Кавказа, устроили потасовку в районе Манежной площади в центре города. Были задержаны трое зачинщиков драки. Ими оказались уроженцы Дагестана. У одного из них при себе был нож. Также были задержаны еще пять человек, которые участвовали в потасовке и получили различные телесные повреждения, передает РИА Новости. По факту драки проводится проверка, все задержанные были доставлены в отделение полиции для принятия решения о привлечении к ответственности.