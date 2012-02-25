Российскому узнику американской тюрьмы Буту суд облегчил жизнь

Суд США позволил накануне перевести российского предпринимателя Виктора Бута из спецблока для особо опасных преступников на общий режим в нью-йоркской тюрьме предварительного заключения, сообщил представитель группы защиты Бута Андрей Гаркуша.

"Судья Шейндлин предписала руководству тюрьмы перевести Бута на общий режим. Его изоляцию в "одиночке" она назвала нарушением прав человека", - сказал Гаркуша, передает РИА Новости.

"АН" писали, что в середине февраля Виктор Бут, находящийся в тюрьме в США, обратился к генконсулу России в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания: он в течение 14 месяцев находился в одиночной камере в спецблоке для обвиняемых в преступлениях на почве терроризма и жестокого насилия.

Напомним, присяжные в США в ноябре прошлого года признали Бута виновным по всем пунктам обвинений - в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии".

Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного, мера наказания будет определена 12 марта. Сам Бут утверждает, что невиновен.

В российском МИДе заявили, что Москва будет добиваться возвращения Виктора Бута на родину. На Смоленской площади ставят под сомнение справедливость судебного решения и основания, на которых строилось обвинение по делу Бута.