Следственный департамент МВД возбудил ещё одно уголовное дело о хищении денег "Банка Москвы" его экс-руководителями Андреем Бородиным и Дмитрией Акулининым. Полицейские выявили кражу ещё почти 8 млрд рублей.

"По данным следствия в период 2008 - 2011 годов указанные лица, используя своё служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 7,8 миллиардов рублей на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр", - сообщает пресс-служба МВД РФ в пятницу.

Расчётные счета двух десятков "фирм-однодневок" также обслуживались кипрским банком. Для создания видимости законности своих действий Бородин и Акулинин представили в руководимую ими организацию фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности.

"Причем задолженности перед банком "гасились" деньгами самого банка - получая очередной "кредит", небольшой процент от него направлялся обратно в качестве погашения предыдущего займа. Всего в ОАО "Банк Москвы" вернулось около 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении полиции.

Оставшаяся сумма "кредитов" на сумму более 6,7 миллиардов рублей использована махинаторами на собственные нужды.

22 февраля СД МВД России возбудил уголовное дело по этому эпизоду. О ходе расследования пресс-служба МВД РФ обещает сообщить дополнительно.

"АН" писали, что супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, имеющая процессуальный статус свидетеля по уголовному делу Банка Москвы, заявила, что заинтересована в даче показаний. Кроме того, она признала, что в свое время ей приходилось давать взятки.

Напомним, в конце 2010 года в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего первогозаместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами изгородского бюджета на 12,76 миллиарда рублей. Перед выдачей этой ссуды банк проводил дополнительнуюэмиссию акций на сумму порядка 15 миллиардов рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия какодин из главных акционеров.