Тверских лесорубов суд чуть не отправил на лесоповал в Сибири
24 февраля 2012, 14:47 [ «Аргументы Недели. Тверь» ]
В Тверской области Спировский районного суд вынес приговор двум местным жителям по обвинению их в незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Им назначено наказание в виде штрафа каждому в размере 550 тысяч рублей.
Суд отнесся к лесорубом лояльно: максимальный срок за незаконную вырубку леса в особо крупных размерах по ст. 260 УК РФ предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Судом установлено, что между компаниями ОАО "Стройтрансгаз" и лесозаготовительной фирмой "Вэлтон" был заключен договор подряда, согласно которому ООО "Вэлтон" обязался выполнить комплекс работ по вырубке просеки в Торжокском лесничестве под строительство высоковольтной линии.
"Обвиняемые, являясь мастерами леса ООО "Вэлтон", ввели в заблуждение лесозаготовительные организации относительно законности вырубки. Никаких разрешительных документов на ведение рубки в Торжокском лесничестве обществом получено не было. В итоге было незаконно вырублено 463 кубометров леса", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.