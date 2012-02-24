Татаро-московская группировка зарабатывала на DDOS-атаках и слежке

Межрегиональную ОПГ, которая занималась организацией DDOS-атак, взломом аккаунтов пользователей сети Интернет, и использовала шпионскую технику для негласного получения информации "накрыли сотрудники отдела "К".

За три года злоумышленникам удалось заработать десятки миллионов рублей, а пострадавшими стали жители трети регионов Российской Федерации.

Сыщики установили, что организаторы преступного бизнеса - двое братьев-москвичей, один из которых был ранее судим. Через своих знакомых, а также счерез Интернет они искали клиентов, которым была необходима информация об интересующих их гражданах.

"Злоумышленники предлагали широкий ассортимент услуг: взлом аккаунтов в различных соцсетях, на почтовых серверах и web-сайтах, организацию DDOS-атак, а также скрытое наблюдение и прослушку.Вредоносные программы, необходимые для осуществления преступных замыслов, создавали как программисты из круга общения злоумышленников, так и случайные знакомые, которые появлялись в результате общения на специализированных сайтах", - сообщает пресс-служба МВД в пятницу.

Для того, чтобы окупить траты на создание программ, молодые люди впоследствии предлагали своим клиентам приобрести их по цене от 80 до 100 тысяч рублей. В хакеры братья житель г. Альметьевска Республики Татарстан, ранее судимого за распространение детской порнографии Интернете, а DDOS-атаки осуществляли другие "наемники".

Для того, чтобы дела шли успешнее, злоумышленники рекламировали свою деятельность в сети Интернет, через своих знакомых, а также печатали рекламные объявления, которые впоследствии их помощники распространяли через почтовые ящики и вручали на проезжей части водителям дорогостоящих иномарок. Все участники ОПГ соблюдали повышенные меры конспирации и прибегали к помощи посредников для передачи и получения денег от клиентов.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Управления "К" МВД России удалось установить личности всех участников ОПГ и задержать их. Один из злоумышленников попытался скрыться от оперативников на автомобиле, однако сыщикам удалось догнать и блокировать его. Были проведены одновременные обыски по местам жительства всех участников ОПГ в Москве и г. Альметьевске Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Полицией обнаружены и изъяты компьютеры, цифровые носители информации с вредоносным программным обеспечением, печати различных организаций, специальные технические средства для сканирования радиочастот и негласного получения информации. А по месту жительства исполнителя в г. Альметьевске оперативники нашли кроме исходных текстов вредоносных программ еще и полный список взломанных электронных адресов, время доступа к ним, логины, пароли, электронные почтовые адреса заказчиков, счета на получение денежных средств на общую сумму свыше 10 млн. рублей, а также всю бухгалтерию ОПГ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации".