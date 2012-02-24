Калининградский квартиросъёмщик насиловал и грабил арендодателей

Сотрудники калининградского уголовного розыска задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серий изнасилований и разбойных нападений на женщин-риэлтеров, сообщает в пятницу пресс-служба МВД РФ.

Первый "звонок" прозвучал 18 февраля 2012 года. С заявлением в полицию обратилась 30-летняя женщина. Она сообщила, что занимается сдачей жилья в Калининграде внаём. Очередной клиент созвонился с ней утром и попросил о встрече для рассмотрения предложенного ему варианта квартиры. Когда женщина закрыла за собой дверь, он под угрозой применения оружия связал её скотчем и изнасиловал. После чего похитил два её мобильных телефона и 11 тыс. рублей.

Через два дня в полицию обратилась ещё одна женщина, также подрабатывающая риэлтором. По её описанию схема совершения преступления примерно соответствовала случаю, произошедшему 18 февраля, и внешность нападавшего по описанию обеих женщин в целом совпадала.

"Сыщики с двойным усилием взялись за дело. Был проведен целый комплекс мероприятий, устанавливались все связи жертв и отрабатывались возможные варианты контактов преступника. Кропотливая работа оперативников увенчались успехом.

"Мужчина был "вычислен". Им оказался ранее судимый за угрозу убийством, кражу, мошенничество и разбойное нападение 34-летний житель Калининграда, освободившийся из мест лишения свободы в конце 2011 года. В настоящее время мужчина задержан. У него изъята часть похищенного имущества и пневматический пистолет", - говорится в сообщении МВД РФ.

Возбуждены уголовные дела.