Петербуржец напал на полицейского и получил смертельную пулю

В Пскове устанавливают детали вчерашнего нападения на местное УМВД. "В 14.50 в административном здании 28-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга попытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции", - сообщает пресс-служба псковского управления.



Злоумышленника ранили и доставили в больницу. Петербуржец ворвался в УМВД раздетым, без верхней одежды, и набросился на сотрудника отдельного взвода охраны комендантской группы. После устного предупреждения полицейский выстрелил в потолок вестибюля, но буйного налетчика это не отрезвило. Охранник послал в него пулю. Врачи раненого не спасли. Сегодня утром он умер. Сотрудники следственного управления СК по Псковской области проводят проверку инцидента.