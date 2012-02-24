Жительница Ленобласти подозревается в истязании своей дочери

Жительница Гатчинского района Ленобласти задержана по подозрению в истязании своей дочери-первоклассницы, сообщил корреспонденту «БалтИнфо» источник в правоохранительных органах.



В 11.30 МСК 23 февраля из Гатчинской центральной районной больницы поступила телефонограмма о том, что из деревни Шпаньково госпитализирована в тяжелом состоянии сильно избитая девочка 2004 года рождения, ученица 1 класса.



Оперативники уголовного розыска задержали ее мать. Она подозревается в том, что систематически избивала девочку и не кормила ее.



Следственное управление СКР по Ленобласти возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ ч. 2 (истязание). В пресс-службе областного управления СКР корреспонденту «БалтИнфо» подтвердили информацию о возбуждении дела и задержании матери.