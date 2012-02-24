В Ленобласти похитили 7-летнего ребенка

В полицию Всеволожска минувшей ночью обратилась женщина с заявлением о том, что четверо неизвестных похитили ее сына 2005 года рождения. Об этом корреспонденту «БалтИнфо» сообщил источник в правоохранительных органах.



Заявительница — уроженка Башкирии, снимает квартиру во Всеволожске. Она обратилась в полицию в 02.30 МСК. По ее словам, 23 февраля в 23.30 МСК четверо неизвестных (двое из них — женщины) зашли в квартиру дома на Центральной улице. Дверь была незапертой. Применив физическую силу, злоумышленники похитили ее 7-летнего ребенка.



После этого они уехали на машине неустановленной марки. Ведется розыск, уголовное дело пока не возбуждалось.



Источник уточнил «БалтИнфо», что отец ребенка с семьей не живет. Сейчас проверяется, в том числе, его причастность к похищению.